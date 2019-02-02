كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 10:01 مساءً - كالعادة - ميسي يُنقذ برشلونة من الخسارة بالتعادل أمام فالنسيا

ليونيل ميسي

تعادل فريق برشلونة مع ضيفه فالنسيا بهدفين لمثلهما على ملعب "كامب نو"، فى قمة مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.

تقدم كيفن جاميرو لـ فالنسيا بالهدف الأول، ثم عزز دانيال باريخو تقدم الخفافيش بالهدف الثاني من ضربة جزاء، وقلص ليونيل ميسي النتيجة لـ برشلونة من ركلة جزاء.

ليونيل ميسي عاد وأنقذ برشلونة مرة أخرى بهدف التعادل في الدقيقة 64.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 50 نقطة، متفوقا بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة، بينما يحتل فالنسيا المركز السابع برصيد 30 نقطة.