كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 10:01 مساءً - مانزوكيتش يعود لهجوم يوفنتوس وغياب ديبالا وساندرو امام بارما

يوفنتوس

أعلن ماسيلمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، عن تشكيل البيانكونيري، لمواجهة بارما، ضمن الجولة 22 من الكالشيو.

ويشارك مارتن كاسيريس لأول مرة مع يوفنتوس منذ انضمامه للفريق من جديد قادماً من لاتسيو في سوق الإنتقالات الشتوية.

ويلعب سبينازولا في مركز الظهير الأيسر بدلاً من ساندرو، في الوقت الذي يعود فيه ميراليم بيانيتش مرة أخرى لوسط ملعب البيانكونيري.

مانزوكيتش يعود لهجوم الفريق بجانب دوجلاس كوستا وكريستيانو رونالدو، ويغيب باولو ديبالا عن التشكيل الأساسي.

إليكم التشكيل الأساسي

حراسة المرمى: بيرين

الدفاع: كاسيريس، روجاني، سبينازولا، كانسيلو

الوسط: بيانيتش، خضيرة، ماتويدي

الهجوم: كوستا، كريستيانو، مانزوكيتش