كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 10:01 مساءً - شاهد.. رسالة شيرين عبد الوهاب لنانسي عجرم بعد ولادتها



وجهت المطربة شيرين عبد الوهاب، التهنئة للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعد ولادتها ابنتها "ليا"، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وكتبت "عبد الوهاب"، قائلة: " مبروك يا أحلى نانوسة، أحلى حاجة في الدنيا إن العيلة تكبر". جدير بالذكر أن الفنانة اللبنانية ناسي عجرم اعلنت عن وضع مولودتها الثالثة، والتي أطلقت عليها اسم "ليا".



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