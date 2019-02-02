كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 10:01 مساءً - حقيقة الفيديو المتداول عن اضاءة برج خليفة الاماراتي بعلم قطر

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر إضاءة ​برج خليفة​ في امارة دبي بعلم ​منتخب قطر​ وصورة قائده ​حسن الهيدوس​.

وقد تراوحت تعليقات الناشطين على الفيديو بين موافق على محتواه وبين مشكك بصحته، حتى أن البعض قد ذهب للقول إن الفيديو عبارة عن تلاعب حصل من خلال تطبيق على الهاتف “بويغو” أو (Biugo).

وبالعودة الى الصفحة الرسمية لبرج خليفة عبر موقع “انستغرام”، فإنه لم تُنشر أي صورة له وهو مضاء بعلم قطر.

وتفاجأ العديد من مستخدمي مواقع التواصل بهذا الفيديو، خاصة في ظل انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين قطر من جهة ودول الامارات والسعودية والبحرين ومصر من جهة أخرى، لأسباب سياسية.