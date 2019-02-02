كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 10:01 مساءً - غندور: الانسحاب الأمريكى من سوريا يثير تكهنات حول مستقبل الأكراد

معتز عوض

قال الإعلامى ميشال غندور، أن التشريع الذى أقره مجلس الشيوخ الأمريكى ضد قرار البيت الابيض بالانسحاب من سوريا وأفغانستان، يلقى بعض المعارضة من الرئيس الأمريكى ترامب، الذى أكد على أن سوريا كانت تعج بداعش قبل وصوله للرئاسة الامريكية، مؤكدا على عزمه تدمير كامل الخلافة المزعومة فى أقرب وقت، ولكن فى ذات الوقت لابد من عودة جنودنا الأمريكيين إلى أرض الوطن، وتوفير الأموال التى يتم إنفاقها .

واضاف غندور، خلال برنامج "عاصمة القرار"، على قناة الحرة، أن الاقتراح الأمريكى بانشاء منطقة عازلة برعاية دولية يثير شكوكا حول التعاون الأمريكى التركى فى سوريا، حيث أن قرار الانسحاب الامريكى من سوريا لم يفعل الكثير للتخفيف من حدة اللهجة التركية ضد واشنطن ، ولم يؤدى إلا لتأجيج الخلاف بشلأن مستقبل الأكراد.