كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 10:01 مساءً - وزيرى: اكتشاف "جنابه" تضم مومياءات كبار رجال الدولة والموظفين

معتز عوض

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه تم اكتشاف ثلاثة مقابر في منطقة تونة الجبل بالمنيا تضم 50 مومياء.

وأضاف وزيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تمت دعوة سفراء العالم في مصر لزيارة محافظة المنيا بالأمس لزيارة المناطق الآثرية الموجودة بها وبدأت الزيارة بتل العمارنة وتمت زيارة بعض المقابر الفرعونية ثم تم التوجه إلى بني حسن التي تضم آثار منذ 4 ألاف سنة، وغيرها من المعالم السياحية.

وتابع الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أنه اليوم تم الإعلان عن كشف جبانة تضم موميات آدمية و3 مقابر تضم أكثر من 50 مومياء وتضم 12 مومياء لطفل والباقي خاصة برجال وسيدات وكشف أن تلك المقبرة تعود إلى العصور المتأخرة من الأسرة الـ 28 ومرورا بالفترة البطلمية والرومانية.

وكشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن أصحاب المومياءات المكتشفة من كبار رجال الدولة والموظفين.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أن عام 2017 سمى بعام الاكتشافات وفي عام 2018 قامت أغلب الدول العالم تحدثت عن اكتشافات المجلس الأعلى للآثار في ذلك العام وقامت أكثر من 100 قناة حول العالم بالحديث عن الاكتشافات الآثرية المصرية.