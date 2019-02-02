كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 10:01 مساءً - السفير المصري في تنزانيا يبحث مع نائبة الرئيس تطوير العلاقات الثنائية

التقى "محمد جابر أبو الوفا" السفير المصري في دار السلام مع "سامية صولوحو" نائبة رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات خاصة الصحة والزراعة والطاقة، وسبل زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين، فضلا عن تعزيز الاستثمارات وأنشطة الشركات المصرية ورجال الأعمال المصريين في تنزانيا، وبما يخدم جهود تحقيق التنمية المستدامة في كل من مصر وتنزانيا، ويعزز من الروابط الاقتصادية والتجارية بينهما.

وصرح السفير المصري، بأن الطرفين أكدا خلال المقابلة على الرضا الكامل عن المستوى المتميز للعلاقات الثنائية القائمة بينهما، والتي شهدت دفعة كبيرة مع زيارة السيد الرئيس "عبد الفتاح السيسي" إلى تنزانيا في أغسطس ٢٠١٧، وما تلى ذلك من خطوات هامة أخرى تمثلت في انعقاد الدورة الثالثة للجنة المصرية/التنزانية المشتركة للتعاون برئاسة وزيري الخارجية في القاهرة في يناير ٢٠١٨، وصولاً إلى إتمام الزيارة الناجحة للسيد الدكتور "مصطفى مدبولي" رئيس مجلس الوزراء إلى دار السلام في ديسمبر ٢٠١٨، وذلك لحضور مراسم التوقيع على عقد تنفيذ مشروع بناء سد "ستيجلرز جورج"، وهو المشروع الذي يُعد أكبر مشاريع توليد الطاقة في تنزانيا.

وأضاف السفير أنه تم التطرق خلال اللقاء إلى التعاون القائم بين البلدين على الصعيد الفني والتقني، بالإضافة إلى التنسيق المشترك خلال الرئاسة المصرية المرتقبة للاتحاد الأفريقي، والتي من المقرر لها أن تبدأ خلال فعاليات الدورة المقبلة لقمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا يومي ١٠ و١١ فبراير 2019.

وقام السفير باستعراض أولويات الرئاسة المصرية المقبلة للاتحاد الأفريقي، والتي يأتي على رأسها تدعيم مسارات تحقيق التنمية المستدامة في القارة، ودفع آليات التكامل القاري خاصة على الصعيد الاقتصادي، بجانب مواصلة العمل على تعزيز بينة السلم والأمن والاستقرار في مختلف دول ومناطق القارة الأفريقية، مؤكدا عزم مصر على التعاون مع الأشقاء الأفارقة من أجل تحقيق آمال وتطلعات الشعوب الأفريقية في التنمية والأمن والاستقرار.

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