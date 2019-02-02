كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 10:01 مساءً - تأجيل محاكمة محامية وآخرين بتهمة الاتجار بالمخدرات لـ5 مارس

أجلت محكمة جنايات القاهرة المتعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة محامية وأخرين بتكوين تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة بالأميرية، لجلسة 5 مارس للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود، وعضوية المستشارين حاتم الخولي و شادي عبد الفتاح.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 3319 لسنة 2017 جنايات الأميرية، أنه في يوم 31 مايو 2017 بدائرة قسم شرطة الأميرية قيام المتهمين علي عدلي عبد اللطيف اليماني وشهرته أبو رجيلة عاطل، و حسين سعد م ح وشهرته حسين الأبيض صاحب مقهي، وأحمد ع ع، و أحمد اع البسطاويس وشهرته أحمد البرعي عاطل،ووليد ا ع تاجر هواتف محمولة، و شيماء ع ر محامية، بتشكيل عصابيا تخصص في الاتجار بالجواهر المخدرة، بأن تولي أولهم قيادة هذا التشكيل وإدارته فيما قام المتهم الثاني بتخزين المواد المخدرة، بينما قام المتهمين الثالث والرابع والخامس بترويج تلك المواد علي عملائهم من المتعاطين مستخدمين في ذلك سيارة السادسة وبمباركتها.

وأسندت النيابة للمتهمين، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين والحشيش والترمادول بقصد الاتجار، وحيازة سلاح نارى وبندقية آلية وذخائر تستعمل فى هذه الأسلحة.