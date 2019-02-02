كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 10:01 مساءً - مصر تتحمل اشتراك غير القادرين بالتأمين الصحى

تولى الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، اهتماما كبيرًا بحقوق الإنسان، والتى يندرج تحتها الحفاظ على توفير مسكن آمن للطبقات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن توفير علاج لها بشكل لائق.

ومن بين المشروعات التى أقامتها الدولة للنهوض بالمنظومة التعليمية، مشروع التأمين الصحى وتطويره، وذلك عن طريق تشريع قانون له فى مجلس النواب، وإقراره، ووضع خطة زمنية لتنفيذه، ورصد ميزانية له، ليصبح من المقرر تنفيذه فى كافة المحافظات المصرية، خلال 12 عامًا.

ويتميز نظام التأمين الصحى الشامل الجديد عن النظام السابق بأنه يغطى جميع أفراد الأسرة، وقائم على التكافل، وأنه نظام إلزامى يطبق على جميع أفراد المجتمع، كما تتكفل الدولة باشتراك غير القادرين، والذين حددهم القانون بأنهم "أصحاب الدخل الأقل من الحد الأدنى للأجور".

وشهدت محافظة بورسعيد، المرحلة الأولى من تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد، وبدأت خلال شهرى يوليو وسبتمبر من العام الماضى، وتنتهى خلال شهرى أبريل ويونيو 2019 المقبلين.

وفى محافظتى السويس والإسماعيلية، تبدأ المرحلة الأولى خلال شهرى يناير ومارس 2019، وتنتهى فى أبريل ويونيو 2020.

وتبدأ المرحلتين الأولى والثانية فى محافظتى شمال وجنوب سيناء، فى أبريل ويونيو 2019، وتنتهى المرحلتين بجنوب سيناء فى يوليو وسبتمبر 2020، فى شمال سيناء تنتهى فى أكتوبر وديسمبر 2020.

ليس قانون التأمين الصحى فقط هو الخطوة التى تعمل من خلالها الدولة للارتقاء بمنظومة الصحة، بل تعمل مصر أيضا فى مشروعات ومبادرات عدة للحفاظ على صحة الإنسان والارتقاء بالمنظمة بالكامل.

إنهاء قوائم الانتظار للعمليات

لتخفيف العبء الكبير عن كاهل المواطن البسيط، والانتهاء من العمليات الجراحية العاجلة، وبأعلى معدلات النجاح، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة الانتهاء من قوائم الانتظار، حيث تم إجراء 38 ألفا و799عملية جراحية، والانتهاء من 503 حالات جراحة أورام، و1703 حالات عظام، و8 آلاف و467 حالة رمد، و55 حالة زراعة كلى، وتمت العمليات بالمجان دون دفع أى تكاليف.

مبادرة 100 مليون صحة

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة "100 مليون صحة" للقضاء على "فيروس سى" وإجراء المسح الطبى للمواطنين، واكتشاف الأمراض غير السارية كالسكر والسمنة، بإشراف من جانب وزارة الصحة.

وبدأت المبادرة بالكشف عن "فيروس سى"، منذ أكتوبر 2018، وانتشرت فى 9 محافظات، وفى ديسمبر، بدأت فى 11 محافظة أخرى، فضلًا عن تحقيقها إنجازا كبيرا فى الكشف عن فيروس سى، والأمراض المزمنة.

"المستشفيات النموذجية" طوق النجاة

ولتطوير الخدمات الصحية، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى يوليو 2018، مشروع "المستشفيات النموذجية" لغير القادرين، والذى يتضمن تجهيز وتشغيل مستشفى نموذجى فى كل محافظة للقيام بدور مستشفى الإحالة، لحين تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل تدريجيا فى كل المحافظات.

ومن خلال المستشفى، يتلقى المريض الخدمة الطبية بجميع تخصصاتها داخل المحافظة، كما لا يحتاج المرضى لقطع مسافات طويلة لتلقى الخدمة الطبية، ما يسهم فى القضاء على أزمة سعى المواطنين من القرى والريف والمحافظات البعيدة للقاهرة بحثا عن العلاج، كما يستهدف تأهيل وإعداد المحافظات لتطبيق قانون التأمين الصحى الجديد.

وفى استطلاع للنتائج الأولية للمشروع، تبين أنه تم إنفاق أكثر من 6 مليارات جنيه، لتطوير 48 مستشفى على مستوى الجمهورية لتكون نموذجية، منها 29 تابعة لوزارة الصحة، و19 تابعة لوزارة التعليم العالى.

تطبيق الباركود على الدواء

وانطلاقا من دور مصر فى محاربة مافيا الإتجار بالدواء، اتخذت وزارة الصحة والسكان التدابير اللازمة لتأمين الأسواق من الأدوية المهربة والمغشوشة، والتى تمثل خطرا كبيرا على الصحة العامة للمواطنين، من خلال البدء فى طباعة الباركود على العلب الدوائية مع نهاية العام 2018.

وسعيا وراء استكمال تطبيق منظومة التتبع الدوائى مع جميع المصانع والشركات، ولتوفير المستحضرات الصيدلية بالجودة والأمان والفعالية، يجرى حاليا دراسة تفعيل طباعة الباركود "ثنائى الأبعاد 2D" على العبوات الخاصة، بعدد مستحضر واحد على الأقل من المستحضرات الخاصة بكل شركة أو مصنع.

برامج تأهيل القوى البشرية

لم يكن اهتمام الدولة بالمستشفيات ومنظومة الأدوية ومحاربة الغش فيها هى فقط خطوات الارتقاء بالمنظومة، ولكن أيضًا تعمل الدولة على الارتقاء كذلك بالقوى البشرية التى تعمل في منظومة الصحة، إذ أطلقت وزارة الصحة أولى الدورات التدريبية للبرنامج التدريبى الموحد لتأهيل القوى البشرية، برعاية الرئيس السيسى، لتكون الأداة الفاعلة فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الجديد.

ويجرى فى الوقت نفسه تنفيذ دورات أخرى للأطقم الطبية والإدارية بالمحافظات بالتوازى مع تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد، فضلا عن الدورات التدريبية للبرنامج التدريبى الموحد لتأهيل القوى البشرية لتطبيق القانون.

التدريب استمر لمدة 3 أسابيع، ويخضع له 80 من الأطقم الطبية والإدارية كل أسبوع، بحيث يمثل كل متدرب أحد قطاعات المنظومة، ومن ثم يعمل هو الآخر كمدرب لعدد من المجموعات الخاصة بالأطباء.

محاربة سرطان الثدى

وزارة الصحة اتخذت أيضا خطوة مهمة ضمن خطط الارتقاء بمنظومة الصحة، وهى التخلص ومحاربة سرطان الثدى، الذى انتشر فى أماكن عديدة، وأصبح مصدر قلق للعديد من الأسر المصرية.

وأعلنت الدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، أن الهيئة أطلقت مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الثدى، والتى بدأت فى الإسكندرية والقاهرة كمرحلة أولى فى 15 يناير الجارى.

وأشارت إلى أن الهيئة التأمين الصحى أضافت علاجًا يقلل حجم ورم سرطان الثدى حال اكتشافه مبكرًا، تجنبًا للتدخل الجراحى.

نور حياة

وضمن احتفالية صندوق "تحيا مصر"، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة جديدة تحت اسم "نور حياة"، والتى تهدف إلى الكشف على 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 2 مليون مواطن من الحالات الأولى بالرعاية وتوفير مليون نظارة طبية وإجراء 250 ألف عملية جراحية فى العيون.

وتعمل المبادرة على إعادة دمج وتمكين ضعاف البصر، ورفع الوعى لدى المواطن للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية التى يمكن تجنبها.

تجهيز 1000 وحدة غسيل كلوى

وأعلن الرئيس السيسى أيضًا، تدشين مبادرة 1000 وحدة غسيل كلى، فى إطار المبادرات التى أطلقها فى الآونة الأخيرة، والتى أكد خلال الإعلان عنها أن مثل هذه المبادرات نحتاجها على وجه السرعة، وأن صندوق "تحيا مصر" سيتكفل بعلاج الأطفال الذين يحتاجون الغسيل الكلوى فى أسرع وقت ممكن.

وأكد الرئيس تجهيز 250 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل، وهو ما يمكنه أن يغير حياة مليون و250 ألف مصرى فى المتوسط، على اعتبار أن كل أسرة تتكون من 4 أو 5 أفراد.