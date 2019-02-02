كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 10:01 مساءً - الداخلية تستهدف 82 بؤرة إجرامية وتضبط 639 متهما

شنت الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الامن المركزي، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

واستهدفت الحملات 82 بؤرة إجرامية بنطاق مديريات أمن " دمياط ، بورسعيد ، الإسماعيلية ، الشرقية" ضبط خلالها 639 متهم، وبإجمالي مضبوطات 12 قطعة سلاح نارى، و22 قضية إتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو 3,350 كيلوجرام لنبات البانجو المخدر، 700 جرام لمخدر الحشيش ، 1,570 كيلو جرام لمخدر الهيروين، 9 قرص مخدر، وتنفيذ 3826 حكم قضائى متنوع، وتأمين تنفيذ 43 قرار إزالة، وكذلك ضبط 906 قضايا متنوعة، و650 قطعة سلاح آلي بإجمالي مضبوطات 66 بندقية آلية -123بندقية "مششخنة ، غير مششخنة" –56 طبنجة–405 فرود محلية الصنع -1560 طلقة مختلفة الأعيرة –1526 قطعة سلاح أبيض.

وتم تنفيذ العديد من الأحكام القضائية، بينها 1871 حكما قضائيا، و159356 حكم حبس، و223561 حكم غرامة، و58897 حكم مخالفة.

ونجحت الحملات في ضبط 18 تشكيلًا عصابيًا ضموا 47 متهمًا ، إرتكبوا 156 حادث سرقة متنوع، وضبط 23 سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 40 حادث (قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد) تم ضبط مرتكبيها بإجمالى 56 متهم، وضبط 161 قضية أحداث، و8817 قضية مرافق عامة.

وأسفرت الحملات عن تأمين تنفيذ إزالة 4273 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف، وكذلك ضبط 278096 مخالفة مرورية متنوعة.

وتم ضبط 871 متهما في 806 قضايا مخدرات بحوزتهم 105.198 كيلو جرام حشيش، و1091.590 كيلو جرام بانجو، و168 جرام أفيون، و13.83 كيلو جرام هيروين، و5.100 كيلو جرام فودو، و19.321 كيلو جرام استروكس، و23813 قرصا مخدرا بمختلف الانواع و6353 قضية تموينية متنوعة، حيث تم ضبط 9200 إسطوانة بوتاجاز، و353398 لتر مواد بترولية، و2136,325 طن سلع غذائية وتموينية مدعمة، وسلع غير صالحة للإستهلاك، وضبط 65137 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 41,922,636 جنيه.

وأسفرت الجهود عن ضبط 11 قضية متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة "إتجار فى النقد الأجنبى – تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال- إختلاس وإستيلاء على المال العام - غسل أموال – كسب غير مشروع" بقيمة بلغت 35,417,153 مليون جنيه مصرى – 51 ألف عملة أجنبية مختلفة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتواصل الأجهزة الأمنية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.