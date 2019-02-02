كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 10:01 مساءً - إحباط تهريب 5 آلاف علبة دواء لمرضى السرطان بمطار القاهرة

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة محمد عبد التواب مدير الجمرك بالإنابة، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة الأدوية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول طائرة الخطوط السعودية القادمة من جدة، اشتبه ياسر إبراهيم مأمور اللجنة الجمركية، في راكبة مصرية قادمة من جدة، حيث بدأت عليها علامات القلق والارتباك.

وأضافت المصادر أنه تم تشكيل لجنة جمركية ضمت كل من تامر عادل مأمور الجمرك، ومدحت عبد الصبور مدير الصالة، ومحمد سامي مأمور الجمرك، لتفتيش حقائب الراكبة، وعثر على 5 آلاف و208 علب دواء خاصة بمرضى السرطان.

قرر إبراهيم عبداللطيف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بالقاهرة، تحرير محضر ضبط للراكبة، واتخاذ الإجراءات القانونية.