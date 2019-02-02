كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 10:01 مساءً - فريق الشرعية المشارك بلجنة إعادة الانتشار يصل الحديدة

وصل فريق الحكومة اليمنية المشارك في لجنة إعادة الانتشار، السبت، إلى الحديدة .

ووصل الفريق الحكومي اليمني على متن السفينة فوس أبولو التابعة للأمم المتحدة، حرصاً منها على إنجاح الاجتماع الثلاثي للجنة إعادة الانتشار وتحقيق السلام في الحديدة.

وأفاد مراسل "العربية" أن باتريك كاميرت رئيس لجنة التنسيق المشتركة لتنفيذ اتفاق السويد سيجتمع غدا مع أعضاء فريق المراقبين الأمميين وممثلي الحكومة الشرعية والانقلابيين على متن سفينة في عرض البحر وذلك بعد أن تعذر عقد اجتماع اللجنة في مدينة الحديدة بسبب رفض ممثلي الانقلابيين الذهاب إلى مناطق سيطرة الشرعية.

وأكدت مصادر في اللجنة أن ممثلي الحكومة والفريق الأممي متواجدون على متن السفينة بانتظار حضور ممثلي الحوثيين غدا صباحا لحضور اجتماع اللجنة الذي من المرجح أن يكون آخر اجتماع يرأسه الجنرال باتريك كاميرت قبل تسليم مهامه لخلفه الجنرال مايكل لوليسغارد المتوقع وصوله إلى عدن خلال اليومين القادمين.

وكانت مصادر دبلوماسية قد ذكرت الجمعة أن الجنرال الدنماركي السابق مايكل_لوليسغارد الذي حل مكان رئيسبعثة المراقبين الأمميين في اليمن الجنرال الهولندي السابق باتريك كاميرت يصل الأحد العاصمة الأردنية عمّان.

وأعرب "لوليسغارد" عن تطلع بلاده إلى تقدم ملموس وتنفيذ الانسحاب من الموانئ، مضيفا أنه ينتظر خطة الأمم المتحدة الجديدة التي وضعها الجنرال كاميرت.

وأوضح مايكل آرون السفير البريطاني لدى اليمن، أن الجنرال لوليسغارد ومرافقيه المراقبين الأمميين ينتظرون التأشيرات من الحوثيين للتوجه إلى الحديدة، لافتا إلى أن الأمر لا يزال يمثل مشكلة.

وفيما يخص ملف الأسرى قال "آرون" إنه رغم بعض التقدم إلا أن هناك تفاصيل لاتزال معقدة بالنسبة للآلاف الآخرين، مؤكدا دعمه جهود الأمم المتحدة في هذا الشأن وكذلك الصليب الأحمر.