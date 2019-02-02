كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 10:01 مساءً - السيسي: تحليل DND لتوت عنخ أمون كشف أنه ابن اخناتون

معتز عوض

قال الدكتور وسيم السيسي، أستاذ علم المصريات، أن تحليل DNA يكشف نسب الملوك وتاريخ المومياوات المكتشفة.

وأضاف السيسي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه من خلال إجراء تحليل DND لتوت عنخ أمون تم اكتشاف أنه ابن اخناتون.

وأشار الدكتور وسيم السيسي، أستاذ علم المصريات إلى أن هناك مومياء لم يتم معرفة إلى تاريخها وأسم صاحبها ومن خلال مجموعة اسنان موجودة بجانب المومياء تم إجراء تحليل DNA واكتشاف أن ذلك الاكتشاف إلى الملكة حتشبسوت.

وأضاف الدكتور وسيم السيسي، أستاذ علم المصريات، أن أحد المكتشفين أخد عينات من الموميات من أحد الموميات تم اكتشاف أن الأسرة الأولى بدأت منذ 5619.