انت الان تتابع تفاصيل خبر عودة العمل بمطار أسترالي بعد اعتقال شخص ادعى أنه يحمل قنبلة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 فبراير 2019 09:52 مساءً - أعادت السلطات الأسترالية، اليوم السبت، العمل في مطار بريزبن الدولي بعد إغلاقه عقب حادث إطلاق نار، واعتقال رجل ادعى أنه يحمل قنبلة وسكيناً.

وأكد المطار في سلسلة تغريدات له عبر حسابه في موقع "تويتر"، أنه لا توجد أدله توحي بأن الحادث الذي وقع في المطار الدولي يتعلق بالإرهاب، بل هو حالة تتعلق بالعنف المنزلي.

وقال المطار : "تم نقل الرجل إلى مركز للشرطة، ولا تزال الجهات المتخصصة تقوم بعمليات تفتيش للتخليص الجمركي للمحطة الدولية الجارية، ونشكر الجمهور علي التعاون المستمر".

وأوضح أن الموظفين التنفيذيين سيعودون أولاً ، يليهم المسافرون، وسيستغرق عودة العمل بشكل طبيعي بعض الوقت، حيث ستتأثر حركة الطيران.

وكانت السلطات الأسترالية أخلت مطار بريزبن الدولي (شمال شرق) بعدما أشهر رجل سكيناً وهدد باستخدام متفجرات.

وأفاد موقع "نيوز دوت كوم" المحلي، أن رجلاً اندفع نحو المطار حاملاً سكيناً وصندوقاً معدنياً تتدلى منه أسلاك وأعلن أنه يحمل قنبلة.

وقالت الشرطة إنه جرى إطلاق النار على الرجل واحتواء الموقف، دون الكشف إن كان الرجل أصيب أم قتل، كما دعت إلى الابتعاد عن المطار إلى حين إشعار آخر.