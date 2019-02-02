انت الان تتابع تفاصيل خبر فرحاً بالعنابي.. كويتي يُهدي اسم مولودته لأمير قطر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 فبراير 2019 09:52 مساءً - أطلق كويتي اسم "قطر" على ابنته بعد الفوز التاريخي الذي حققه المنتخب القطري (العنابي)، في كأس آسيا لكرة القدم لعام 2019.

ونشر حساب موقع "المجلس" الإخباري الكويتي، على "تويتر"، مقطع فيديو للطفلة "قطر"، وكتب على ورقة وُضعت عند رأس الطفلة: "مبروك الفوز لأمير قطر تميم المجد، وللشعب القطري كأس آسيا، وأهدي لأمير قطر اسم مولودتي قطر".

وحقق المنتخب القطري إنجازه إثر فوزه على اليابان في النهائي بثلاثة أهداف لهدف واحد، أمس الجمعة، في البطولة التي استضافتها دولة الإمارات.

وبهذا الفوز التاريخي يحقق المنتخب القطري كأس أمم آسيا لأول مرة بتاريخه، ليصبح المنتخب التاسع في تاريخ البطولة الذي يتوَّج باللقب.