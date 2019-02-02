كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 08:32 مساءً - لاسارتي يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيمبا في أبطال إفريقيا

الأهلي

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أعلن عن تشكيل الفريق لخوض مباراته أمام فريق سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا والتي تقام مساء اليوم. ويضم التشكيل كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع : محمد هاني وسعد سمير وأيمن اشرف وعلي معلول. خط الوسط عمرو السولية وهشام محمد وناصر ماهر وحسين الشحات كريم نيدفيد. خط الهجوم : جونيور أجايي. ويأتي علي مقاعد البدلاء كلا من: شريف إكرامي ومحمود وحيد ومحمد شريف وحسام عاشور ورامي ربيعة وأحمد حمودي وصلاح محسن

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