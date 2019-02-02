كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 08:32 مساءً - "دعم مصر" يوافق على تعديل الدستور وتغيير مدة الرئاسة لـ6 سنوات

انتهي منذ قليل اجتماع ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، حضر الاجتماع 120 نائبا، أي ما يعادل خُمس أعضاء المجلس.

ووافق الحضور على التوقيع على التعديلات المطروحة في الدستور الحالي، والتي ستعرض على المجلس في جلسة الغد.

جاءت تفاصيل الاجتماع حول تعديل بعض المواد، وشملت عدة مواد مهمة، أبرزها مدة الرئاسة، على أن تكون 6 سنوات بدلا من أربع، بجانب تمثيل فئات المجتمع بشكل أكبر، ورجوع مجلس الشورى من جديد باسم جديد وهو مجلس الشيوخ.

ووافق الحضور في وثيقة رسمية سوف يقدمها الدكتور عبدالهادي القصبي غدا إلى مجلس النواب باسم ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية البرلمانية.