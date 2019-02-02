كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 08:32 مساءً - السيسي: الفراعنه أول من اكتشفوا مرض "البلهارسيا"

معتز عوض

قال الدكتور وسيم السيسي، أستاذ علم المصريات، أن سر اهتمام العالم بدراسة الحضارة المصرية القديمة كونها بداية العالم.

وأضاف السيسي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن بعض البرديات التي تم اكتشفها بها عبارات "الحرفة لمن يحترفها"، "الصنعة لم يصنعها"، لا سلطان للسماء على الأرض لأن ليس هناك أله وهي الثورة الشيوعية الأولى وهي برديات موجودة في روسيا وأصبحت شعار الثورة البلشفية عام 1917.

وكشف الدكتور وسيم السيسي، أستاذ علم المصريات، أن تيودور بلهارس الذي قال إنه اكتشف علاج مرض البلهارسيا، رغم أنه تم اكتشاف المرض في مصر في الحضارة القديمة وتم اختراع العلاج المناسب لمرض البلهارسيا.