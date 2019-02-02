كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 08:32 مساءً - فيفي عبده تكشف عن عمرها الحقيقي بعفوية



تتعرض الفنانة ​فيفي عبده​ لمجموعة انتقادات بسبب عفويتها في التحدّث عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من خلال نشرها فيديوهات ترقص فيها. وظهرت فيفي من جديد وتحدّثت عن التساؤلات التي تصلها حول عمرها الحقيقي، فقالت بعفوية مطلقة، “أنا عندي 105 سنين، لكن عمر روحي وقلبي 25 سنة بس.. واللي عاوز عروسة كبيرة أنا موجودة.. واللي مش عاجبه براحته.. لأن أنا ماعشتش السن ده.. ومن وقت لما كان عندي 9 سنين أنا ماعرفش حاجة عن الحياة.. وعايزة أعيش حياتي دلوقتي وأعيش وأفرح وماليش دعوة بالناس التانية”.

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