كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 08:32 مساءً - أحلام تثير الجدل بخسارتها الكثير من وزنها ورقي إطلالتها العصرية

أثارت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها الأخيرة، والتي حملت الكثير من عناوين الفخامة والرقي.

أحلام إرتدت فستاناً من الدانتيل باللون الأسود، ضيقاً عند الخصر وواسعاً من الأسفل، من توقيع “ديور”.

طول الفستان يليق بطول أحلام، التي أضافت على الإطلالة لمسة خاصة باعتمادها حزاماً عريضاً باللونين الأسود والذهبي، والذي أضاف نكهة عصرية على إطلالتها إلى جانب إبراز نحافتها التي بدت وضحة.

نسّقت أحلام مع الإطلالة حقيبة باللون الذهبي، وساعة من الألماس. وعلى الرغم من أن العقد الطويل الذي اعتمدته أحلام لم يؤثّر على فخامة الإطلالة، إلا أنه كان من الأفضل التخلّي عنه.

أحلام حافظت على الشعر المنسدل المموّج على كتفيها مع تعرجات عريضة في خصل شعرها، بالإضافة إلى الماكياج، ورسمة الآيلاينر المجنّحة التي عادت موضتها.