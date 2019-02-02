كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 08:32 مساءً - ميادة سمير تنتهي من تصوير مسلسل "التابلت اللعين"

انتهت الفنانة ميادة سمير من تصوير مشاهدها فى مسلسل "التابلت اللعين" داخل أحد الفنادق وسط بالقاهرة وهو من بطولة مدحت تيخا ونرمين ماهر وشريف حمدى من تأليف مهاب حسين وإخراج أمجد نصار وإنتاج شركة "مومنت بردوكشن".

عبرت ميادة عن سعادتها بالمشاركة في العمل الذي تلعب في دور شاليمار وهى سيدة أعمال تنتمى للطبقة الأرستقراطية وتتسم شخصيتها بالشر والاضطراب النفسي في تعاملاتها مع الأخرين الذين تسخرهم لأعمال غير شرعية.

وقال منتج العمل حسني محمود إن المسلسل يعد عملا دراميا شبابيا من حيث أداء الممثلين والصورة والإخراج، مشيرا إلى أن محتواه الدرامي يحمل قصة مشوقة ومثيرة تجعل المشاهد ينجذب من اللحظة الأولى.

وأضاف مسلسل "التابلت اللعين" الذي استغرق تحضيره وتصويره نحو 6 أشهر كاملة يشارك فيه نخبة وكوكبه فنية بينهم أيمن قنديل، والفنانة وأمال رمزي و محمود عامر ومراد فكري كضيوف شرف.

وقال أمجد نصار مخرج العمل، إنه بدأ مرحلة المونتاج بعد الانتهاء من التصوير، مشيرا إلى أن العمل سيكون مكتملا وجاهزا للعرض خلال أسبوعين الى ثلاثة أسابيع.

وأضاف "نصار"، أن موعد وطريقة عرض المسلسل، ستعلن من خلال شركة الإنتاج قريبا، متمنيا أن يحظى المسلسل بإعجاب المشاهدين، خاصة أنه خليط ما بين الكوميديا والدراما.