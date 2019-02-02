كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 08:32 مساءً - إحالة مروج الفيديو الفاضح المنسوب لرانيا يوسف للتحقيق

أحال النائب العام نبيل صادق بلاغ الممثلة ​رانيا يوسف​ ضد مروج فيديو إباحي يحمل اسمها إلى نيابة وسط القاهرة.

وقرر النائب العام التحقيق في البلاغ وضبط مروج هذا الفيديو.

وجاء في البلاغ أن رانيا يوسف فوجئت بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يحتوى على مشاهد إباحية لفتاة ذُكر أنها رانيا يوسف، وهذا في الواقع لا ينسب لها.

من جهة أخرى، تستعد رانيا لبدء تصوير أول مشاهد مسلسلها “ملايكة إبليس” الأسبوع المقبل، وهو من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولته غادة عادل، إيمان العاصي، سلوى خطاب، محمود الليثي وغيرهم.