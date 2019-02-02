كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 08:32 مساءً - ضرب سائق حافلة مدرسية أمام التلاميذ - فيديو
تعرض سائق حافلة للضرب على يد رجلين، ووفقا لما نشره موقع لايف ليك، كانت الحافلة تقل الأطفال من المدرسة إلى منازلهم بديترويت، عندما صعد رجلان إليها ووجها الضربات للسائق "ربحي محمد" بقوة.
وجمعت جمعية fund me مبلغا بقيمة 12 ألف دولار في 16 ساعة فقط، لدعم السائق بعد ساعات من انتشار مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبدأ الشجار عندما احتكت الحافلة بسيارة تسير بجانبها مما أدى إلى تحطيم مرآتها، وعندما توقفت الحافلة لإنزال بعض الأطفال صعد رجلان من السيارة وانهالا بالضرب على السائق الذي كان في ذهول بينما تراجع الأطفال المذعورين إلى نهاية الحافلة.
ولم تنشر الشرطة تفاصيل أخرى عن الحادث، وتم نقل السائق إلى المستشفى، كما حققت الشرطة مع أولياء الأمور لمعرفة ما حدث.
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