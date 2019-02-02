كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 08:32 مساءً - مشهد صادم لطفلة تدخن الشيشة في العراق - فيديو
نشر موقع ذا صن لقطات لرجل يعطي طفلة "الشيشة" لتمسكها وتبدأ في التدخين كشخص بالغ محترف، وتصاعد الدخان من فمها.
ومن المرجح أن يكون الحادث وقع في العراق، حيث ظهر صوت رجل يتحدث في الخلفية باللغة العربية يقول للطفلة إن التدخين ليس جيدًا لها، لكن الطفلة استمرت في تدخين الشيشة، وصرخت عندما حاول الرجل سحب أنبوب الشيشة من يديها.
وذكر موقع ذا صن أن تدخين الشيشة لمدة ساعة يعادل نفس كمية الدخان من 100 سيجارة، ويتعرض مدخنو الشيشة لخطر الإصابة بنفس أنواع الأمراض التي يتعرض لها مدخنو السجائر مثل أمراض القلب والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي.
كانت هذه تفاصيل خبر مشهد صادم لطفلة تدخن الشيشة في العراق - فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.