كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 08:32 مساءً - 3 شموس تنير سماء ميشيجان في ظاهرة نادرة - فيديو

أدت درجات الحرارة المنخفضة في غرب ميشيجان إلى ظهور ظاهرة "الشمس الكاذبة"، وتم رصدها بمواقع مختلفة في الجانب الغربي من الولاية، وظهرت الشمس محاطة بشمسين كاذبتين بعد انعكاس أشعة الشمس على البلورات الثلجية المحملة في السحاب.

وكانت درجة الحرارة أثناء رصد الظاهرة النادرة، 10 درجات تحت الصفر.

وتُعرف الظاهرة بـ" sun dog"، وهي ظاهرة بصرية متعلقة بالغلاف الجوي تتمثل في ظهور شموس زائفة.

وتحدث هذه الظاهرة عادة بسبب انكسار الضوء خلال صفائح بلورات الثلج السداسية الشكل الموجودة إما في طبقة السحب الرقيقة العالية الباردة أو في طبقات السحب الرقيقة البيضاء أثناء الطقس البارد جدا.