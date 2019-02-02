كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 08:32 مساءً - حجازي يشارك في هزيمة وست بروميتش أمام ميدلزبره بالتشامبيونشيب

وست بروميتش

خسر فريق وست بروميتش ألبيون، اليوم السبت، أمام نظيره فريق ميدلزبره بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة الجولة التاسعة والعشرون من التشامبيونشيب.

سجل "جورج سافيل" الهدف الأول لميدلزبره في الدقيقة 17، ونجح "جاي رودريجوز" في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 47.

وتمكن "دوايت غايل" من تسجيل هدف التقدم لوست بروميتش في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة 75 أحرز "بريت أسومبالونجا" هدف التعادل للضيوف قبل أن يسجل اللاعب نفسه الهدف الثالث في الدقيقة 83.

وشارك المدافع المصري "أحمد حجازي" في تلك المباراة كأساسي مع وست بروميتش ولعب حتى النهاية.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد وست بروميتش ألبيون عند 50 نقطة في المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد ميدلزبره إلى 50 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف.