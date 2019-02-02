كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 07:00 مساءً - موافقة مجلس الوزراء على اعتماد المخططات التفصيلية لمنطقتى غيط النصارى و الزوايد



دمياط - محمد حمدي أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن وروود كتاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم ٣ - ٥٧٨ بتاريخ ٢٠١٩/١/٦ والمتضمن موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على اعتماد المخططات التفصيلية للبلوك رقم ١ بغيط النصارى المجاور لتقسيم الهدى النبوى من الناحية الشرقية وكذلك منطقة الزوايد الواقعة خلف سور مصنع الغزل والنسيح بمدينة دمياط. وذكرت المحافظ أن هذه الموافقة جاءت بناء على الطلب المقدم من المحافظة إلى وزارة التنمية المحلية مؤكدة أنه تم توجيه كافة الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة و إستيفاءالشروط المنصوص عليها فى قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية.

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