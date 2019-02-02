كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 07:00 مساءً - محافظ دمياط: إرجاء الرسم السنوى واستمرار صرف التراخيص الملاحية لوحدات وسفن الصيد

دمياط - محمد حمدي

صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، أنه تم التواصل مع الدكتور هشام عرفات وزير النقل لبحث الشكوى التى تقدم بها شيخ الصيادين بالمحافظة الخاصة بسداد الرسوم السنوية و إصدار التراخيص الملاحية لسفن الصيد

حيث أكدت المحافظ أنه وفورا تم إصدار إشارة من اللواء خالد زهران مدير عام الشئون الفنية بالإدارة المركزية للتفتيش البحرى إلى جميع فروع التفتيش البحرى متضمنة استمرار صرف التراخيص الملاحية لوحدات وسفن الصيد وإرجاء تحصيل الرسم السنوى طبقا للمادة الثامنة من قانون الرسوم رقم ٢٤ لسنة ١٩٨٣ لسفن صيد الأسماك.