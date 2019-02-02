كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 07:00 مساءً - مصر المثقفة.. 2 مليون زائر لمعرض الكتاب حتى الآن



هل يمكن ان تصدق ان زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في يوبيله الذهبي بلغ حتى الآن 2 مليون زائر.. كل الناس هناك.. شباب وشابات .. رجال ونساء .. كبار السن وصغار السن. الكل يسعى لهذا المكان.. وكأنه يتطلع إلى المستقبل. نجاح معرض الكتاب بهذا المستوى يشكل علامة تفاؤل عالية رغم كل المشاكل والازمات التى تصعق المصريين.. اتفرج على الصور ولا تندهش.

































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