كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 07:00 مساءً - الخطيب يصل ملعب برج العرب لمساندة الأهلي أمام سيمبا

الخطيب

وصل منذ قليل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي إلى ملعب برج العرب لحضور لقاء الفريق الأحمر أمام سيمبا التنزاني، الذي ينطلق في التاسعة مساء اليوم السبت بالجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا اليوم.

ومن المنتظر أن يعقد "بيبو" وأعضاء مجلس إدارة النادي جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني بفندق الإقامة لتحفيزهم قبل انطلاق المواجهة الهامة وحثهم على الفوز.

ويتصدر المارد الأحمر جدول المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط من الفوز على فيتا كلوب والتعادل مع شبيبة الساورة الجزائري.