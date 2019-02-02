كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 07:00 مساءً - بالفيديو.. هيجواين يُسجل أول أهدافه بقميص تشيلسي

جونزالو هيجواين

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي بهدف نظيف على نظيره هيدرسفيلد تاون، في المباراة المقامة على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مباريات الدوري الإنجليزي.

أحرز هدف البلوز اللاعب الأرجنتيني جونزالو هيجواين، في الدقيقة الـ16 من عمر المباراة.

هدف هيجواين هو الهدف الأول له مع البلوز في المباراة الثانية التي يخوضها مع تشيلسي بعد انتقاله من الميلان إلى الفريق الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية.