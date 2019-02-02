كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 07:00 مساءً - رئيس الوزراء يتفقد مدينة الفنون والبرج الايقوني بالعاصمة الادارية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث بدأ الجولة بتفقد مدينة الثقافة والفنون والتى يجرى تنفيذها على مساحة 100 فدان، بجوار فندق الماسة، وتضم أكبر دار للأوبرا فى الشرق الأوسط، و3 مسارح كبرى يتسع الواحد منها لأكثر من 2500 شخص، كما تضم مركزاً للإبداع الفنى، ومتحفاً للفن الحديث، ومكتبة تسع لـ6 آلاف شخص، وقاعة عرض سينمائى مرتبطة بالأقمار الصناعية.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولى، لتفقد أعمال تنفيذ الحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، ومتابعة تطور الاعمال بمنطقة الفيلات والعمارات، وشدد على ضرورة الإسراع فى تنفيذ وإنهاء مناطق متكاملة بالحى متضمنة تشطيب واجهات العمارات.

كما تابع رئيس مجلس الوزراء، سير العمل بكامل موقع الحديقة المركزية "النهر الأخضر"، حيث يقع النهر الأخضر ضمن المرحلة الأولى على مساحة 1000 فدان تقريباً، بطول 11 كم، ويمتد من الطريق الدائرى الأوسطى والذى يعتبر البوابة الرئيسية لدخول العاصمة الإدارية الجديدة "منطقة الـGate Way"، ثم منطقة وسط المدينة، ثم منطقة الأعمال المركزية والتى تضم منطقة الأبراج "ناطحات السحاب"، وتنتهى المرحلة الأولى بالطريق الدائرى الإقليمى، ويضم النهر الأخضر حدائق مركزية كبري، ومسارح مفتوحة، وبحيرات صناعية، وبحيرات للفن والرسم، ومكتبات، ومطاعم، ومسطحات خضراء، على أعلى مستوى.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى منطقة الأعمال المركزية، والتى تنفذها شركة "CSCEC الصينية” وتضم 20 برجاً يتوسطها أعلى برج بأفريقيا، وجارٍ تنفيذ أعمال الأساسات به، ومن المقرر بدء تنفيذ أعمال صب اللبشة المسلحة للأساسات به الشهر القادم، وسيستمر العمل بالصب أكثر من 80 ساعة متواصلة، مشدداً على ضرورة عدم التوقف عن تنفيذ الأعمال ولو لساعة واحدة.

وأشار الدكتور. مصطفى مدبولى إلى أن البرج الأيقونى بالعاصمة الإدارية الجديدة بارتفاع 385 متراً، ويُعد أعلى برج فى أفريقيا، حيث سيكون الربع الأول للبرج بنشاط تجارى وإدارى، والنصف الأعلى بنشاط سكنى، ثم الربع الأخير بنشاط فندقى.