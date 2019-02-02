كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 07:00 مساءً - في عيد ميلادها .. تعرف علي مجمل أعمال المخرجة ساندار نشأت الفنية

تحتفل المخرجة ساندرا نشأت بعيد ميلادها اليوم، إذ تعد واحدة من أبرز المخرجات المتواجدات على الساحة في الفترة الراهنة، بعد أن تمكنت من تقديم أعمال تحمل طابع فني وتجاري معًا.

"" تكشف أهم 3 أعمال ظهرت فيها ساندرا كممثلة متخلية عن دورها كمخرجة.

مسلسل "نونة المأذونة":

فى عام 2011 ظهرت بشخصيتها الحقيقية خلال أحداث الحلقة الـ 28 مع الفنانة حنان ترك في مسلسل "نونة المأذونة" والذي يرصد قصة فتاة تُدعى حنان (حنان ترك) التي تقرر العمل كمأذونة شرعية، لكن عملها لا يخلو من المشاكل والتعقيدات التي تقلب حياتها رأسًا على عقب، ومن خلال حلقات المسلسل تنكشف حفنة من المشاكل المتمثلة في الأشخاص التي تلتقي بهم من خلال عملها، فمنهم الرجل الذي يبحث عن محلل لزوجته بعد أن طلقها ثلاث مرات وغيره.

فيلم "عرض خاص" 2010

ظهرت من خلال الفيلم كضيف شرف، الفيلم عبارة عن دراما اجتماعية خفيفة شبه واقعية تدور أحداثها حول خمسة شباب يحاولون دخول عالم جديد عليهم وهو عالم الفن.

الخمسة يشتركون في الحلم نفسه رغم اختلاف أسباب رغبتهم في تحقيقه، ورغم اختلاف صفاتهم الجسمانية والنفسية ومستوياتهم الاجتماعية والمادية، ويقودهم طوال الطريق فنان مثقف وواع هو الدكتور عزت أبو عوف، صاحب ورشة التمثيل التي منحت السينما المصرية عددًا كبيرًا من فنانيها الشباب، وتتحول تلك الورشة إلى مرحلة فاصلة في حياة الشباب وسببًا في تغييرهم والتأثير في مسار حياتهم بشكل لم يكونوا يتوقعونه.

فيلم "مبروك وبلبل":

فى 1998 ذلك العمل الذى كان التجربة الإخراجية الأولى لها، وفتح لها بابا أمام الإخراج، والتى حرصت من خلاله على الظهور ضمن أحداث العمل كنوع من أنواع التوثيق.

الفيلم تدور الأحداث حول "مبروك" يحيي الفخراني والذي يعاني من تأخر عقلي ومقيم مع شقيقته فتحية في القرية، وجارته منذ الصغر "بلبل" دلال عبدالعزيز والتي تضيق بها السبل بعد وفاة والدتها وزواج والدها من أخرى، لتضطر للسفر للقاهرة والعمل كعاهرة، لتجمعها الصدفة بمبروك مرة أخرى وتنشأ بينهما قصة حب من نوع خاص.