كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 07:00 مساءً - لبلبة تشاهد فيلم "جنة الشياطين " مع الجمهور بسينما الهناجر

تشاهد اليوم النجمة لبلبة فيلم "جنة الشياطين" الذى سيعرض بنادى السينما الأفريقية بالهناجر مع الجمهور، ويعقبه ندوة تتحدث فيها عن تجربتها مع المخرج الراحل أسامة فوزى وكواليس هذا الفيلم الذى نال جوائز دولية كثيرة.

نادى السينما الأفريقية يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، كما سيعرض الفيلم بالإسكندرية بمركز الحرية للإبداع فى السبت الثانى وفى الأقصر بقصر ثقافة الأقصر فى السبت الثالث من فبراير.

وتدور أحداث الفيلم حول (طبل) وهو شخص قرر ترك أسرته الغنية وحياته المرفهة، ليعيش حياة بوهيمية تماما وسط عدد من المهمشين حتى يموت، وبينما تسعى ابنته حينها لمنحه جنازة لائقة بالعائلة، فإن أصدقاءه يسرقون الجثة تمهيدا لوداعه بطريقتهم الخاصة، كما يسبق عرض الفيلم ميكنج الفيلم لأول مرة.

كما يعرض الفيلم الروائى القصير "عناق" للمخرجة سهام العلاوى من المغرب، وتدور أحداث الفيلم حول رجل مُسن يعيش بمفرده فى جبانة، يتمنى أن يعبر بجواره أى شخص فقط كى يعانقه، لكن لا أحد يهتم، فيما عدا بعض المهاجرين.

نادى السينما الأفريقية أحد أنشطة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تحت شعار مهرجان على مدار العام، وتقام الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر من 10 إلى 21 مارس 2019، تحت رعاية وزارتى الثقافة والخارجية وبدعم من وزارة السياحة والشباب والرياضة وdmc ونقابة المهن السينمائية والبنك الأهلى المصرى وبالتعاون مع محافظة الأقصر وتقام الدورة الثامنة برئاسة شرفية للممثل "محمود حميدة" وتكريم تونس كدولة ضيف الشرف للدورة الثامنة.