كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 07:00 مساءً - السعودية تعلن وفاة معتمر وإصابة 6 باصطدام حافلة بجمال

لقي مواطن أردني مصرعه، وأصيب 6 آخرون، مساء الجمعة، إثر اصطدام حافلة تقل معتمرين أردنيين على طريق في مدينة تبوك السعودية.

وقال مدير العمليات في وزارة الخارجية الأردنية، إن الوزارة تتابع من خلال قنصليتها في جدة الحادث الذي نتج عنه وفاة معتمر أردني وإصابة 6 آخرين.

فيما أشار الناطق الإعلامي باسم دائرة الحج والعمرة الأردنية يوسف القضاة، إلى أن "ثلاثة من المصابين غادروا المستشفى، فيما لا يزال أحدهم في حالة حرجة".

وكان المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر في محافظة جدة عبد الله أحمد أبو زيد، قد قال إن الهيئة تلقت بلاغا باصطدام حافلة ركاب بجمال سائبة على طريق المدينة كوبري الضبية، ما بين وادي ستارة وقديد.

وأشار المتحدث إلى أن 6 فرق إسعاف من الهئية، توجهت إلى موقع الحادث بعد ورود البلاغ، موضحا أن جميع المصابين نقلوا إلى المنشآت الطبية القريبة من الموقع.