بالصور| مجدي الهواري ينشر صور لابنته.. ومتابعيه: "شبه مامتها"

نشر الفنان مجدي الهواري، صورًا لابنته "مريم"، احتفالًا بعيد ميلادها عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق على الصور: "حبيبتي بنوتي ياللي حبيت شبهي علشان شبهك.. كل سنة وانت طيبة ياقلبي وعقبال ألف سنة".

وانهالت التعليقات على الصورة بسبب الشبه بينها وبين والدتها غادة عادل، حيث علق أحد متابعيه: "شبه مامتها أكثر"، وقال آخر: "شبه مامتها بس عينها زيك"، وقالت أخرى: "كل سنة وهي طيبة، ولو إني حاسة إنها شبه غادة أكتر".

وكان أعلن مجدي الهواري، والفنانة غادة عادل، انفصالهما بعد زواج استمر 20 عامًا.

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