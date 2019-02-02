شارك فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحيرة، بالتعاون مع جمعية على بن ابى طالب، برئاسة عبدالسلام نمير في تنظيم الندوة رقم 4، بمقر المضيفة في طه بمجلس قرية البيضا، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "2 كفاية"، التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وتنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الصحة، وبدعم من صندوق دعم الجمعيات الأهلية للحد من الكثافة السكانية.
وكان من ضمن الحضور الأستاذة منى عصام عضوة فرع المجلس، والدكتورة سميرة زيدان من مديرية الصحة، والشيخ محمد رشدي العطار بالأوقاف.
وتضمنت الندوة عرض دور وجهود المجلس للسيدات على مستوى الجمهورية، والتوعية بضرورة تنظيم الأسرة، والإشارة إلى أن سائل تنظيم الأسرة متوفرة بجميع مستشفيات ومركز الصحة على مستوى الجمهورية.
كانت هذه تفاصيل خبر "القومي للمرأة" يعقد ندوة لرصد جهود المجلس للسيدات في إطار حملة "2 كفاية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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