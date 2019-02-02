كيف تختاري العدسات اللاصقة المناسبة للون بشرتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة خالد:

"أيه اللون اللي يليق عليا؟" من أكثر الأسئلة التي تسألها الفتيات عند شراء عدسات لاصقة، فكيف يمكن أن تختاري العدسات الملائمة للون بشرتك.

يستعرض لك "الخليج 365" نصائح لألوان العدسات اللاصقة المناسبة مع لون بشرتك، وفقًا لموقع "eye candys" المختص بالموضة والمكياج.

1- البشرة البيضاء

يليق بالفتيات صاحبات البشرة البيضاء معظم ألوان العدسات اللاصقة تقريبًا خاصة الأزرق والفيروزي، إلا أنه يجب أن تأخذي في الاعتبار أنك إذا كنتي صاحبة شعر أشقر ستليق عليك الألوان الفاتحة، وصاحبات الشعر البني يليق عليهن الألوان الداكنة، إلا أنه يجب أن مراعاة اللون المناسب لإطلالتك ومكياجك حتى تظهرين بأفضل إطلالة.

2- البشرة الخمرية

يناسب صاحبات البشرة الخمرية الألوان مثل البني الفاتح والبندقي، الزيتي الفاتح والرمادي غير المحدد.

3- البشرة السمراء

يناسب صاحبات البشرة البرونزية أو البشرة السمراء، الألوان مثل الرمادي والعسلي والبني والزيتي الداكن.