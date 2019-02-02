كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 05:31 مساءً - مفاجاة لعشاق آيفون.. هاتف جديد بثلاث كاميرات وشاحن "مثير للجدل"

تستعد شركة أبل الأميركية لمفاجأة من العيار الثقيل، تتعلق بالجيل القادم من هواتف "آيفون"، التي ستأتي بتغيير ثوري في مجال الكاميرات والشحن.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ"، فإن أبل تخطط لطرح تشكيلة هواتف تخلف "آيفون XS ماكس"، وستدعم ثلاث كاميرات خلفية.

كذلك ستستبدل الشركة منفذ الشحن السريع لنظام شحن آخر يعتمد على كابلات بمنفذ USB-C، حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويمثل التغيير الأول خبرا جيدا للمستخدمين الذين سيكون بمقدورهم التقاط الصور ضمن مجال أكبر للعرض، فضلا عن نطاق أوسع للتقريب.

ومن الإيجابيات أيضا التقاط "بكسلات" أكثر، وهو ما يساعد من يقوم بعملية تحرير الصور أو الفيديوهات لإجراء المزيد من الإضافات بدقة عالية.

وبحسب التقرير، سيدعم نظام التصوير "الصور ثلاثية الأبعاد"، مما سيزيد من كفاءة وفاعلية التطبيقات التي تعتمد تقنية الواقع المعزز.

وستدمج الكاميرات ماسحا ليزريا بدل النظام القديم القائم على المسح بالإسقاط، بحيث يمكن التقاط الأجسام والأشياء من مسافات بعيدة.

وإلى جانب الكاميرات الثلاث، ستعتمد الهواتف الجديدة على الشحن بكابل بمنفذ USB-C، مما سيمكّن المستخدمين من استعمال ذات الشواحن مع أجهزة شركات أخرى مثل سامسونغ وهواوي، ولكنها ستصبح "عديمة النفع" مع أجهزة الشركة الأميركية الأقدم.

وفي مسعى لمواجهة التراجع المقلق لمبيعاتها خلال الربع الأخير من العام الماضي، كشفت تقارير صحفية أن أبل تتجه إلى خفض أسعار هواتف آيفون قريبا.

وفي يناير الماضي، أظهرت أرقام الشركة انخفاض مبيعات آيفون في الصين، كما تراجعت إيرادات الشركة بـ5 بالمئة لتصل إلى 84.3 مليار دولار.

وأوضحت الأرقام أن عائدات آيفون التي تشكل حصة الأسد من مدخلات الشركة، تراجعت بنسبة 15 بالمئة خلال الربع الأخير من 2018، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2017.

وصرح الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك، في مقابلة مع "رويترز"، بأن الشركة قد تحدد أسعار آيفون بالعملات المحلية في المستقبل، بالنظر إلى الغلاء الناجم عن ارتفاع سعر الدولار في سوق العملات.