كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 05:31 مساءً - عبد الشافي يقود الأهلي أمام الباطن بالدوري السعودي

الأهلي

أعلن المدرب الأرجنتيني " بابلو جويدي" المدير الفني لنادي أهلي جدة، تشكيل فريقه الرسمي، لمباراة الباطن بالدوري السعودي للمحترفين. ويحل فريق الأهلي ضيفًا على فريق الباطن في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "الباطن"، ضمن لقاءات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي. وشهد التشكيل الأساسي للأهلي تواجد الدولي "محمد عبد الشافي" الظهير الأيسر لمنتخب مصر، قائد الفريق. وجاء تشكيل النادي الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد العويس. خط الدفاع: سعد المولد، بابلو دياز، محمد آل فتيل، محمد عبد الشافي. خط الوسط: يوسف الحربي، كلاودييو، عيسري، سلمان المؤشر.

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