كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 05:31 مساءً - الشوا: نرفض قبول التمويلات الأمريكية المشروطة
قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة، إن التمويل الأمريكي يأتي في إطار سياسي، جاء ذلك تعقيبًا على إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية مساعداتها التي كانت تقدمها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقال مسؤول أمريكي إن إغلاق الوكالة جاء بناء على طلب من السلطة الوطنية الفلسطينية التي تخشى أن تستخدم أنشطة الوكالة في اتهام السلطة بتمويل الإرهاب.
وأضاف الشوا، خلال مداخلته مع الإعلامية هبة الغمراوي، بالفقرة الإخبارية المذاعة على فضائية الغد، أنه على مدار سنوات كان هناك انخفاض وارتفاع بنسب التمويل من الكونجرس الأمريكي والإدارة الأمريكية، موضحًا أنه في عام 2003 تم اتخاذ موقف واضح بوقف التمويلات المشروطة بالتوقيع على وثيقة الإرهاب فمنذ هذه الفترة ونحن نرفض قبول المساعدات الأمريكية المشروطة التي تقايض حقوق الشعب الفلسطيني.
وأشار مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة، إلى أن الخطوات الأمريكية تعتبر تعميق للازمة الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية معنية بتفاقم الأزمة التي يعيشها الفلسطينيون.
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