كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 05:31 مساءً - "الصحة" تهاجم نائب الوزير السابق: "تصريحاتها مغلوطة وتثير الرأي العام"

أبدت وزارة الصحة والسكان، أسفها عن التصريحات المغلوطة التي أدلت بها الدكتورة مايسة شوقي أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع بكلية طب جامعة القاهرة، مؤخرا عن "المجلس القومي للسكان"، والتي كانت مسؤولة عنه كنائب وزير الصحة للسكان عام 2015.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان: "ظهور شوقي ظهرت بشكل مفاجئ يدعو للتساؤل من خلال (إيميل) غير رسمي بمسمى (إعلام ا. د. مايسة شوقي)، تنتقد في بيان لها أعمال المجلس القومي للسكان خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى إجراءها حوارا بجريدة الجمهورية بتاريخ 1 فبراير 2019، بصفتها نائب وزيرة الصحة والسكان للسكان"، موضحا أنه لا يوجد أي نواب لوزيرة الصحة والسكان، حاليا، سوى الدكتور تامر عصام، نائب الوزيرة لشؤون الدواء، كما أنها أصبحت حاليا ليس لها أي صفة رسمية للتحدث عن المجلس، وغير مطلعة بشكل رسمي على الخطط التي ينفذها المجلس.

واستنكر "مجاهد" تصريحاتها بأن المجلس لم ينجز أي مهام سكانية في المحافظات، إضافة إلى توقف خطط المتابعة والتقييم، وذلك بعد أن تركت مسؤولية المجلس على حد قولها، مؤكدا أن المجلس من خلال فروعه بالمحافظات ينفذ خطط للحد من الزيادة السكانية، وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين، وذلك بعد إجراء دراسة حديثة أظهرت أن هناك عددا من النقاط أطلق عليها المجلس "النقاط الحمراء" تحتاج إلى تدخلات سريعة، وهو ما يقوم عليه المجلس حاليا، فضلا عن الإعداد لإطلاق مبادرة وطنية للحد من الزيادة السكانية على غرار "100 مليون صحة"، بناء على توجيهات وزيرة الصحة والسكان، خلال ترأسها المجلس القومي للسكان بكامل تشكيله.

وكما استنكر تصريحاتها غير الصحيحة، التي جاءت عكس توجيهات القيادة السياسية في ملف أصبح هو الأخطر أمام الحكومة حاليا، حيث باتت الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية التي تشهدها البلاد، وأسف من تصريحها الصادم بأن هناك غياب تنسيقي تام بين الوزارات للتعاون في نجاح خطة الدولة للحد من الزيادة السكانية، مؤكدا أن هناك تنسيقا على أعلى المستويات بكافة الوزارات والجهات المعنية، حيث تعمل جميعها في تناغم تام لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، في إطار خطة "التنمية المستدامة 2030".

وأشار إلى أن تصريحها عن المجتمع المدني، بأن دوره هامشيا جدا ولا يتعدى الـ0.4% في قضايا السكان وتنظيم الأسرة غير صحيح على الإطلاق، مؤكدا أن المجتمع المدني هو شريك أساسي في جميع المبادرات الصحية والسكانية، التي يشهد نجاحها المجتمع المصري.

ونوه أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكافة المنابر الإعلامية، كانوا وسيظلون شركاء مع الوزارة في إلقاء الضوء على كافة فعاليات وزارة الصحة والسكان، والمبادرات الرئاسية الهامة التي تنفذها الوزارة، عكس ما أدلت به "شوقي" بأن محور الإعلام غير فاعل.

وأكد أن الدكتورة مايسة شوقي مسؤولة عن تصريحاتها أمام الرأي العام، وأن الوزارة ليست لها أي صلة بهذة التصريحات المغلوطة، التي من شأنها إثارة البلبلة لدى الرأي العام، والنيل من عزيمة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية في مصر.

ونفى صلة الوزارة بالبيانات الإعلامية الصادرة من هذا الإيميل <[email protected]‏>، مؤكدا أن أي معلومات أو بيانات رسمية تصدر عن المجلس القومي للسكان من خلال الإيميل الرسمي لوزارة الصحة والسكان، هو "[email protected]"، حرصا على عدم نشر أي معلومات مغلوطة، وغير صحيحة.