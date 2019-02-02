كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 05:31 مساءً - الطبيعي يكسب.. وصفات طبيعية لإطالة الرموش



تحرص الكثير من الفتيات على شراء أنواع مختلفة من الماسكارا، لإطالة الرموش، ولكن قد يحتوى بعض على مواد كيميائية ضارة على العين، أو أن تعانى إحدى الفتيات من حساسية تجاه بعض المنتجات التجميلية، لذلك يمكن الاتجاهللوصفات الطبيعية لإطالة الرموش، والتى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع "stylecraze". زيت الخروع لإطالة الرموش: المكونات وطريقة التحضير: 2 قطرتين من زيت الخروع. قطرة من زيت اللافندر أو زيت الورد أو زيت روزماري أو زيت شجرة الشاي أو زيت بذور العنب. - استخدام عصا ماسكارا نظيفة. - اخلطي الزيتين معًا وضعهما على الرموش بعناية. - اتركيها بين ليلة وضحاها. ويمكن استخدام زيت أخر غير الخروع مثل زيت الزيتون وزيت اللوز وزيت جوز الهند وزيت الجوجوبا. وصفة قشر الليمون بزيت الزيتون لإطالة الرموش: المكونات وطريقة التحضير: قشر الليمون. 1/4 كوب زيت زيتون أو زيت الخروع. قطع قشر الليمون إلى قطع صغيرة مع النقع في الزيت لمدة 2-3 أيام. ضعى المكونات على الرموش قبل الذهاب للنوم. وينصح بتكرار هذا كل ليلة حتى تطول وتكثف الرموش.







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