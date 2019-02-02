كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 05:31 مساءً - الغندور: حسام حسن يقترب من تدريب الإتحاد السكندري

حسام حسن

أكد الاعلامي خالد الغندور، أن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، سيمنح الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة حلمي طولان، فرصة أخيرة خلال مواجهة المصري البورسعيدي. ويواجه الاتحاد فريق المصري البورسعيدي، الاثنين المقبل، على ملعب السويس، بمنافسات الجولة الـ21 بالدوري المصري الممتاز. وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الفرصة الأخيرة لحلمي طولان مع الاتحاد أمام المصري.. حسام حسن يستعد حاليًا لتدريب الاتحاد". ورحل العميد مع جهازه المعاون عن نادي بيراميدز، والذي تولى القيادة الفنية له في أكتوبر الماضي بعد اعتذاره عن استكمال مسيرته مع المصري البورسعيدي. ويحتل الاتحاد السكندري المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة قبل مواجهة المصري.

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