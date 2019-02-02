كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 05:31 مساءً - التعادل السلبي يحسم مباراة ليفانتي وخيتافي في الليجا

ليفانتي وخيتافي

حسم التعادل السلبي، مواجهة ليفانتي وضيفه خيتافي التي أقيمت اليوم الأحد، على ملعب سيوتات دي فالنسيا في الجولة الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبهذه النتيجة، أصبح رصيد صاحب الأرض 27 نقطة في المركز العاشر، مقابل 32 نقطة لخيتافي في المركز الخامس.

ويتصدر برشلونة الليجا بـ49 نقطة متقدمًا بـ5 نقاط على أتلتيكو مدريد الوصيف، علمًا بأن البرسا يستضيف فالنسيا اليوم السبت، ضمن منافسات نفس الجولة، بينما يحل الأتلتي ضيفًا على ريال بيتيس غدًا الأحد.