كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 05:31 مساءً - بالصور.. اهتمي بقدميك في الشتاء وتخلصى من الجفاف والجلد الميت

الشتاء بأجوائه الباردة له تأثيرات سلبية كثيرة على الجلد والبشرة، حتى القدمين تتأثر كثيرا، وتتعرض للجفاف ويصبح ملمسها خشن، وهذا الأمر يزعج الكثيرات من السيدات، والسبب الرئيسي لذلك قلة الترطيب أو استعمال مياه ساخنة، ولحل هذه المشكلة، قدم موقع"ويكي هاو" خطوات بسيطة للتخلص من جفاف القدمين، وهي كالآتي:

اغسل قدميك بماء فاتر وصابون لطيف

اغسل قدميك سريعا قبل وضعها في حمام القدم للتخلص من الأوساخ، قف في الحمام وبلل قدميك ثم استخدم الصابون عليهما واغسلهما بالماء.

التزم الدقة

احرص على غسل الأماكن بين أصابع القدم وحول الكاحل، وكذلك باطن القدم، هذا الأمر مهم على وجه الخصوص إن كنت تمشي حافيا أو ترتدي الصنادل المفتوحة.

جفف قدميك بمنشفة لطيف

انتبه للأماكن شديدة الجفاف من القدمين عند فعل ذلك، حيث إن هذه المناطق قد لا تكون ظاهرة عند التواجد في الحمام، وينبغي معرفة هذه الأماكن عند التقشير لاحقا.

املأ وعاء لقدميك بماء فاتر

لا تفرط بملء الماء واترك مساحة كافية للقدمين، لأن وضع القدمين سيتسبب بخروج كمية من الماء.

أضف مرطبات كالزيوت وغيرها إلى الماء

تختلف الكمية التي يجب إضافتها اعتمادا على كمية الماء الموجودة.

ضع قدميك في الماء

ضع قدميك وتأكد من أن الماء ليس شديد السخونة، بعد وضع قدميك يمكنك تحريكهما برفق اامساعدة على مزج المرطبات بالماء.

انقع القدمين لمدة 10-15 دقيقة

ستلاحظ بعد مرور هذه المدة أن الأجزاء الخشنة من القدمين أصبحت ناعمة، بعد الوصول لهذه المرحلة كن مستعدا لتقشير القدمين.

قشر القدم باستخدام حجر خفاف

اخرج قدميك من الحوض دون تجفيفهما، واحرص على تبليل الحجر قبل استخدامه على القدمين، واستخدم ضغطا خفيفا أو متوسطا وافرك الحجر على الأماكن المبتلة القاسية من القدم لمدة 3-2دقائق للتخلص من الجلد الميت.

المرحلة الأخيرة

اغسل قدميك جيدا بالماء، وجففها بمنشفة لطيفة، وضع على قدميك كريم مرطب، لمنحها النعومة المطلوبة.

