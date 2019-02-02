كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 05:31 مساءً - بالفيديو.. الغول الكوري يمنح توتنهام فوزاً قاتلاً على حساب نيوكاسل

هيونج مين سون

حقق توتنهام فوزاً صعباً على نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد بعد ظهر السبت على ملعب ويمبلي ، في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف على الرغم من الفرص العديد التي حصل عليها كلا الفريقان ، وخصوصاً أصحاب الأرض الذين افتقدوا اللمسة الأخيرة أمام المرمى في عدة مناسبات.

وتمكن نادي توتنهام من تسجيل الهدف الوحيد قبل نهاية الشوط الثاني بحوالي سبع دقائق عن طريق المهاجم الكوري الجنوبي هيونج مين سون ، في الدقيقة الثالثة والثمانين من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ويعتبر هذا الفوز هو الثالث على التوالي لفريق المدرب ماوريسيو بوشيتينو في الدوري الإنجليزي الممتاز ، بعد فوزه على فولهام وواتفورد بهدفين دون رد في الجولتين الماضيتن رغم النقص الكبير في عدد المهاجمين.

وعزز توتنهام موقعه في المركز الثاني بشكل مؤقت في الترتيب العام للدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة بانتظار مباراة مانشستر سيتي وآرسنال ، فيما تجمد رصيد نيوكاسل الرابعة والعشرين في المركز الرابع عشر.