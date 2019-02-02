كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 05:31 مساءً - في عيد ميلادها .. هذا هو عمر "شاكيرا" الحقيقي

تحتفل المطربة الكولومبية ذات الأصول البنانية، شاكيرا اليوم بعيد ميلادها الـ 42، وتعتبر شاكيرا من المطربين المشهورين الذين ذاع صيتهم فى العالم.

وتحظى شاكيرا بشعبية كبيرة وقد حصلت على العديد من الجوائز منها 3 جوائز جرامى، و13 جائزة جرامى لاتينية، و5 جوائز MTV Video Music و7 جوائز بيلبورد للموسيقى.

سجلت شاكيرا ألبومها الأول "Magia" عندما كان عمرها 13 عامًا فقط عام 1990، وكان أول ألبوم لها باللغة الإنجليزية هو "Laundry Service" الذى صدر في عام 2001 وباع ملايين النسخ.