كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 05:31 مساءً - أصالة تكشف عن إسم أغنتيها الجديدة

نشرت المطربة أصالة تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تكشف فيه عن أحدث أغنياتها والتى من المقرر أن تطرحها خلال الفترة المقبلة.

وقالت أصالة: "فيه أغنية بألبومي القادم إسمها (نكته بايخه) لحّنها الرهيب والله رهيب (إيهاب عبد الواحد) وكتبها الموهوب الكبير (عبدالحميد حباك) ووّزعها بقى الّلي ماله طبيعي ولا منطقي (فهد) وأنا فيها تحدّيتني وفاجأتني وبعتقد عجبتني.. أصالة قريبًا".

يذكر أن المطربة اصالة من المقرر أن تطرح ألبومها الجديد فى فبراير الحالى.