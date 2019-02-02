كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 05:31 مساءً - من أجل الإقامة في أستراليا.. شاب يتزوج شقيقته

تجري السلطات الأسترالية، تحقيقا حول تزوير شاب هندي للوثائق الرسمية الخاصة بشقيقته المواطنة الأسترالية، وتغيير اسمها، بغية "الزواج" منها والحصول على الإقامة الدائمة في أستراليا.

وبحسب "روسيا اليوم"، قدم الشاب طلبا بعد تزويره للوثائق الرسمية، للحصول على شهادة زواج من سيدة تدعى "معبد سيخي" في ولاية بنجاب الهندية، في عام 2012.

ويقيم الشاب وأخته خلال الفترة الجارية في أستراليا، وكشفت الحادثة أول مرة عندما اشتكت قريبتهم للشرطة الهندية، مدعية أن "الزوجين" استخدما اسمها في تزوير وثائق الأخت "الزوجة" وانتحال شخصيتها.

وتشدد الحكومة الأسترالية مؤخرا الرقابة على طلبات الإقامة الدائمة الناتجة عن عقود الزواج، من خلال التحقق بشكل أكبر من الوثائق المقدمة مع سلطات الدول التي ينتسب إليها المقدمون.

وعلى الرغم من ذلك، لا تملك السلطات الأسترالية أي رقابة حقيقية على جوازات السفر الأصلية الصادرة عن تلك الدول، والتي قد تصدر بناء على وثائق مزورة، العامل الذي ربما أدى إلى نجاح محاولة الرجل وأخته.

وفي سياق متصل، أعرب المحققون الهنود عن وجود حالات مماثلة لتزوير عقود الزواج بين الأقارب، إلا أنها المرة الأولى التي يكون طرفاها شابا وأخته.